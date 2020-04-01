民進黨立委陳明文的300萬事件最後獲檢方不起訴處分，國民黨立委李貴敏表示，近幾年來，行政機關及銀行才拿著「洗錢防制」當幌子，要求一般升斗小民申報或說明資金來源、匯款理由及佐證等，奇怪的是，這類失去比例原則的瑣碎作為，民眾煩不甚煩、怨聲載道，行政機關均置之不理。但怎麼碰到了執政高官權貴就轉彎？

李貴敏質疑，近幾年來，行政機關及銀行拿著「洗錢防制」當幌子，要求一般升斗小民申報或說明資金來源、匯款理由及佐證，說轉帳50萬要申報，其他包括一定金額的現金繳存、支取、結售匯、現鈔兌換，就算芝麻綠豆都要查、都要問，銀行還要上報。現價50萬元以上支票、有價證券、黃金交易也要看證件及確認身分。

奇怪的是，這類失去比例原則的瑣碎作為，民眾煩不甚煩、怨聲載道，行政機關均置之不理。但怎麼碰到了執政高官權貴就轉彎？李貴敏質疑，300萬現金不算少，有申報嗎？監察院查了嗎？銀行、金融機構、金管會與法務部有跟對待平民百姓一樣，打破砂鍋問到底嗎？

李貴敏說，法律這麼多，規定這麼嚴苛，就是因為資金流的透明清晰，是吏治與陽光政治的重要指標。民眾心中這麼多疑問，政府及相關部門能說清楚嗎？

(中時 )