新竹縣出現肥料短缺現象，肥料一到貨，農民立即取貨。（莊旻靜攝）

新竹縣近日出現肥料短缺問題，新竹縣政府、立委林思銘、林為洲辦公室1日召開會議討論肥料供應問題，農糧署北區分署長王安石表示，署內研擬調降肥料價格，遏止囤積現象，縣長楊文科指出，會中決議將由各基層農會提出申請預購量，由農糧署與其他縣市協調，優先供給給新竹縣。

此場會議包含新竹縣各基層農會總幹事參與，由於近日正值水稻、蔬菜、水果施肥期間，卻出現肥料短缺，導致農民出現「巧婦難為無米之炊」的窘境，儘管已預購，仍未能達到需求量。

根據統計，新竹縣今年肥料出貨量總計2767公噸，較去年同期短絀415公噸，楊文科也表示，今年比去年同期少了3成，他聽聞有縣市甚至有囤積的狀況，但新竹縣卻是嚴重不足，希望農糧署分配時，必須重視新竹縣長期不足的狀況。

農委會為了肥料供應問題，3月16日開始實施預購制，於當月24日配送肥料，未料在新制推行後，縣府仍然接獲各農會反映到貨量不足、預購量未到貨等狀況，預購1130公噸的肥料，卻只到126公噸。

另有農會總幹事反映，預購採取實名制，農民必須親自用身分證登記，肥料到貨時又須前往取貨，在農忙時期讓農民來回奔波十分不便。

王安石則表示，農糧署預計將於本月15日、5月分兩次調降肥料價格，藉此抑制囤積肥料的現象，期望使供需回到平衡，也讓有需求的農民可以立即買到肥料，而在調降前就已預購肥料的農民也不需擔心，價格則以取貨日期為準。

至於肥料供需不平衡的現象，縣府也與農糧署達成協議，未來將由各鄉鎮農會直接提出申請預購量，再由農糧署與其他縣市做協調，優先供給新竹縣。

(中時 )