寶佳集團持續增加對東元持股逾二成而成為單一最大股東，最近以寶佳資產管理名義提案要東元辦理現金減資，東元審計委員會雖認為此提案不宜，東元仍將全案與東元董事會提案辦理私募普通股或特別股，同樣列入5月11日股東會新增議案，交由股東決議。

東元審計委員會認為，現金減資有損東元公司利益及發展，理由是基於東元公司資金需求，並因新冠肺炎疫情擴散使得經營面臨重大的不確定性，因此目前不宜辦理現金減資。

東元審計委員會認為寶佳提案東元辦理現金減資，有損東元公司利益及發展，理由是基於公司資金需求，並因新冠肺炎疫情擴散使得經營面臨重大的不確定性，因此目前不宜辦理現金減資。

東元審計委員會指出，東元母公司現金流量已多數用於配發現金股利，若進行減資則無法支應正常營運所需。其次是海外子公司面對更嚴重的疫情影響，相對母公司需要更多的資金因應未來的挑戰，第三是疫情蔓延使全球供應鏈均受重大影響，東元必須增加備料以穩定生產，有更多流動資金需求。第四是疫情擴散引發市場資金流動性不足，各國企業均增持現金部位以因應經濟不確定性。若疫情持續則營收下降當可預期，當營收下降時，來自營業的現金流入減少，此時辦理減資將造成東元資金的沈重壓力。

此外，東元董事會基於公司債今年陸續到期，日前決議辦理50億元無擔保可轉換公司債，借新還舊之後，這次決議私募普通股或特別股，以2億股為上限，正在洽談策略性投資人。

(工商 )