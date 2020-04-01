台股本周各類股漲跌互見，以食品類指數上漲3.48％最強勢，以油電燃氣類指數下跌2.22％最弱勢。康和投顧預期下周指數將在9,400～9,900點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：光學股、伺服器股、NB及零組件股、PCB股、網通股、生技股等。

康和投顧分析指出，彙整近期四項國內外利多因素，包含：1.政府勞動基金640億元委外代操案決標，可挹注市場資金活水。2.政府因應歐美區域疫情擴大，加碼推出兆元救經濟方案。3.大陸3月PMI指數意外反彈至52，遠優於市場預期。4.因應疫情遠距辦公及視訊會議需求，PC/NB商用機種訂單暢旺，相關供應鏈4月業績成長可期。

另提醒要注意三個國際利空因素：1.新冠肺炎肆虐，歐美地區確診及死亡案例持續暴增，疫情未見紓緩跡象。2.美國零售業50萬人放無薪假，預估失業率急升，2Q的GDP展望悲觀。3.原油供給滿溢，且預估整體需求下滑難以避免，價格難見明顯回升契機。

(工商 )