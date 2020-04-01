「愚人節快樂」！每年的愚人節總得堤防身邊的親朋好友的惡作劇，今年華納音樂與華研國際兩家「華」字輩音樂廠牌，在眾人毫無防備之時，於4/1凌晨12點悄悄進行了「身份互換」，兩方的社群網站，無預警換上彼此的大頭貼與社群封面，更大方為彼此宣傳最近的新發行，華納不但頂置推薦「新品唱作女聲」文慧如的新單曲〈全放空〉，華研也貼上〈新世代水系女生〉Erika劉艾立的新歌〈我想買可樂〉宣傳文案。

彼此樂迷笑說：「什麼時候Erika到華研、文慧如到華納了我居然不知道？我到底錯過了什麼！」不僅如此，Erika更在Instagram限時動截圖表示：「我認真的愣住20秒…」更跟進把自己大頭貼也換成Ariana Grande！而文慧如也到華納留言表示：「我的一日東家你好，請多指教。還是要愛華研喔！」這個在音樂圈大玩「靈魂交換」戲碼的創舉，讓網友直呼「是我眼花了嗎」、「太敢玩了」、「華研、華納...傻傻分不清了」，讓近來因疫情悶壞了的大家帶來一些生活趣味。

文慧如愚人節這天悄悄換了新東家。（華納提供）

(中時 )