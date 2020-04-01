受惠於商務NB、伺服器及大陸5G基礎建設需求強勁，且大陸廠區順利復工，散熱廠-雙鴻(3324)及泰碩(3338)營運可望自3月起增溫，且可望一路旺至第2季；而健策因均熱片出貨穩定，馬來西亞實施全境封鎖對公司整體營運影響不大，今年營運仍可望「樂觀成長」，投信今天同步買進，3家公司股價亦連袂收高。

度過大陸因新冠肺炎疫情延後復工衝擊後，雙鴻及泰碩大陸廠區復工率快速回升，隨著生產逐步恢復正常，以及全球新冠肺炎疫情帶動商務NB、伺服器需求暢旺，搭配大陸重啟5G基礎建設，讓雙鴻及泰碩3月營收展現強勁成長力道，並可望一路好到第2季。

泰碩表示，目前筆電相關及5G通訊基地台需求相對強勁，訂單能見度到4月看來都不錯，5月以後則需再觀察，至於三星手機部分則是持平偏弱。

雙鴻今年新增商用型NB客戶，且Intel開放超頻後，NB熱度大幅拉升必須增加使用厚熱板，受惠美系客戶使用瓦數高、單價高的厚熱板，以及新冠肺炎疫情帶旺商務NB需求，雙鴻預估，如無意外，今年NB營收可望年增20%。

雙鴻前2月合併營收13.11億元，年減12.23%，在訂單暢旺下，雙鴻3月合併營收有機會較2月大幅跳升，雙鴻表示，目前客戶訂單能見度已達第2季，如無意外，今年第2季有機會比去年同期好。

健策產品包括：均熱片、伺服器ILM扣件、車用LED導線架及車用IGBT等散熱產品，其中伺服器可說是推升健策業績自去年起展現強勁成長力道主因之一，目前健策在伺服器有均熱片及ILM兩大產品線，由於新冠肺炎疫情延燒引爆伺服器及資料庫中心建置需求，且健策市佔率提升，伺服器訂單狀況不錯，降低了新冠肺炎疫情對公司營運的衝擊。

健策自結2月合併營收為4.65億元，年成長33%，稅前盈餘為6362萬元，年成長27%，稅後盈餘為5031萬元，年成長23%，單月每股盈餘為0.53元；儘管馬來西亞實施全境封鎖，對健策造成部分影響，但整體影響不大，由於均熱片出貨穩定，健策今年營運仍可望「樂觀成長」。

(時報資訊)