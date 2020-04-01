苗栗縣立圖書館每個月會舉辦說故事活動，不過今年因應防疫增設隔板，避免大小朋友近距離接觸。（苗栗縣立圖書館提供／巫靜婷苗栗傳真）

長者習慣到圖書館讀書報，縣立圖書館雖然入館人次減少，借閱冊數卻增加。（巫靜婷攝）

防疫期間民眾擔心外出趴趴走被感染，紛紛選擇宅在家看書消磨時間，3月份疫情全球大流行，苗栗開始出現確診案例，苗栗縣立圖書館統計，3月入館人次雖較去年同月減少5000多人，但借閱冊數卻逆勢增加近千冊，另外，縣圖電子書借閱量翻倍成長，養生保健類書籍熱度竄升。

依據衛福部疾管署資料顯示，苗栗縣截至4月1日，共有3名新冠肺炎確診案例，皆為境外移入，有長者認為苗縣疫情控制良好，還是習慣每天到圖書館報到，家住苗栗市的謝爺爺，1日上午一如往常到縣立圖書館看書報，他說待在家太無聊，大家配合防疫措施，就不怕疫情蔓延。

苗栗縣立圖書館統計，自去年12月疫情爆發，縣圖入館人次較前一年度同期減少近2成，但2月份卻逆勢成長，研判是寒假延長，學生們轉而湧入圖書館自習，借閱冊數也較去年同月飆增8800多冊，不過部分不想不出門的民眾，選擇改用電子書，借閱數明顯成長。

圖書管理科指出，去年12月至今年2月疫情期間，縣圖電子書借閱量達3688冊，較前一年度同期增加1512冊，以單月來看，去年2月僅473冊，今年飆至1126冊，成長超過1倍，借閱排行除了兒童圖書、小說高居前位，近期養生保健類書籍熱度竄升，可見民眾因疫情持續，愈來愈重視個人健康。

(中時 )