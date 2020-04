在台灣上映創下3億4千萬票房佳績,拿下影史動畫片票房冠軍的《冰雪奇緣2》(Frozen II)再次掀起冰雪狂潮!可你知道艾莎(Elsa)在電影第二集中第一次沒有穿鞋子嗎?你有注意到安娜(Anna)帶著艾倫戴爾符號的項鍊嗎?身為冰雪奇緣迷的你,一定不能錯過這些細節驚喜!《冰雪奇緣2》數位版、DVD、藍光即日起正式上架,連假不出門在家一刷再刷超過癮!數位版(iTunes及AppleTV app)、藍光更獨家收錄電影看不到的刪減片段、沒聽過的刪減歌曲、彩蛋與幕後花絮,影迷們怎麼能錯過!

《冰雪奇緣》連續5年蟬聯DVD、藍光銷售總冠軍,累積超過百萬點擊率,在愛奇藝台灣站的點擊流量亦突破50萬次,每月平均流量更是久踞排行榜前十名,為榜上唯一的一部動畫片,表現更勝同期上架的《復仇者聯盟》與《鋼鐵人3》。延續第一集超強熱度,《冰雪奇緣2》數位版、DVD、藍光已上架,再掀冰雪奇緣新風暴,連假不出門,在家一起重溫《冰雪奇緣》第一集和第二集,一次看得過癮!

導演、編劇捨不得刪的獨家片段首曝光!你知道艾莎和安娜父母的圖書館裡有個秘密房間嗎?裡面收藏著魔法研究書籍,甚至還有研究艾莎魔法的手寫日誌?艾莎透過水的記憶,用魔法投射出父母溫暖的對話,告訴安娜父母和自己對她的信任;阿克(Kristoff)騎上水靈諾克(Nokk)竟然因為不夠誠實沉入水中被安娜帥氣救援?從未曝光的草圖版片段只在《冰雪奇緣2》數位版、藍光看得到!

《冰雪奇緣2》數位版收錄三首刪減歌曲影片,包含雪寶自彈自唱《Unmeltable Me》頑皮的用身體熄滅蠟燭爐火甚至飆高音大炫琴技、安娜踏著自信的步伐唱著《Home》走過王國中的每一角落和大家聚在一起不再寂寞、安娜單膝下跪求婚向阿克求婚,兩人甜蜜放閃唱著《I wanna get this right》,會唱《Let it go》和《Into The Unknown》不夠看,學會這三首歌才是真的冰雪奇緣迷!

兒童節禮物必選題!人氣冰雪奇緣週邊零差錯送禮清單來了。(業者提供/黃慧雯台北傳真)

兒童節送禮必選題!《冰雪奇緣》DVD、週邊商品零差錯的最棒選擇!

今年兒童節禮物不用煩惱送什麼!《冰雪奇緣》第一集、第二集數位版、DVD、藍光絕對是送禮必選題!連假不出門和寶貝們待在家裡看冰雪奇緣,一起大唱經典電影歌曲,《冰雪奇緣》週邊商品也是零出錯的超夯禮物選擇!娛樂品牌「野獸國」旗下Mini Egg Attack系列,嶄新推出「冰雪奇緣2」系列5款角色。除了大家所熟悉的經典角色「艾莎」、「安娜」、「雪寶」、與「小斯」外,更推出本次《冰雪奇緣2》才出現的全新「水靈」與「火靈」角色,可愛的神韻搭配所屬情境地台,整套收集起來就宛如在你桌上展開自己獨有的可愛奇幻冰雪冒險,喜愛《冰雪奇緣》的粉絲們,趕緊一同感受這滿滿的魔法驚喜。

同時,夢・精選(D-select),將《冰雪奇緣2 》中人物為基礎結合電影畫面,以精細的手法生動呈現艾莎與安娜的魅力神韻,16公分大小的雕像就如同電影中情境站姿逼真且傳神,讓我們重拾勇敢,奮力追尋自我的時刻。「冰雪奇緣電紙繪版」讓寶貝可以隨心創作繪畫、練字,一鍵就能清除畫面超環保;超療癒「冰雪奇緣系列隨身自動感應泡泡洗手機」,紅外線自動感應出泡,讓寶貝心甘情願勤洗手!

