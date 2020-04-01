LIVE／疫情指揮中心0401例行記者會

新冠肺炎疫情未歇，中央流行疫情指揮中心每天開記者會，說明最新疫情動向，指揮官陳時中每天必親自出席。對於網路盛傳「陳時中有雙胞胎輪流上班，難怪不會累」的笑話，陳時中今天幽默回應，大多數時間他個性都蠻平和的，但有時候脾氣會不好，「那都是我弟弟，我替他道歉」。有網友立即在疾管署直播間開玩笑留言：「時鐘弟弟是鬧鐘」，還有人說「時鐘弟弟叫手錶」，笑翻一堆人！

適逢4月1日愚人節，有媒體在臉書粉絲專頁PO出「阿中部長是雙胞胎」的新聞梗圖，直指陳時中其實是雙胞胎「陳日土」及「陳寸中」，難怪連續70天開記者會都不會累。今天疾管署記者會中，面對媒體詢問，陳時中也打趣回應，他大部分都很平和，但有時候脾氣不好，「如果脾氣不好那是我弟弟，我替他道歉」，此話一出引起現場媒體大笑。

此外，陳時中今天在記者會中，因為忘了回答關於「檢體破損」的問題被記者追問，他先勸記者「不要這麼大聲」，還自嘲「我們年紀都大了，有些事情會忘記」。輕鬆之餘，陳時中還不忘提醒國人，愚人節有些玩笑不能亂開，若與新冠肺炎疫情相關，可能會被當成不實謠言或假訊息，恐面臨最高300萬罰鍰。

(中時電子報)