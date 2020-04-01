近期，大陸北京市金山嶺長城十萬畝野生山杏花含苞欲放，4月即將迎來盛開時節，河北省灤平縣金山嶺長城文物管理處27日稱，為豐富特殊時期民眾的文旅生活，2020年第八屆金山嶺長城杏花節將於4月8日在金山嶺長城景區開始，屆時將以直播形式邀民眾共賞「杏花春雨潤長城」的別樣盛景。

今年大陸長城杏花節以「疫去春又來雲遊金山嶺」為主題，積極採用互聯網形式，推出「雲端遊金山嶺」大型系列直播活動，邀請中國移動和商務、灤平融媒、全承遊和微攝等官方直播平台，及長城攝影家、網絡大V、短視頻達人、抖音旅行達人等近二十家自媒體平台，透過現場直播、短視頻、圖文等多種形式讓遊客足不出戶就飽覽金山嶺萬畝杏花吐蕊迎春的別樣盛景，感受萬里長城的巍峨壯美。

金山嶺長城有「萬里長城金山獨秀」的美譽，西起龍峪口，東至望京樓，全長10.5公里，以視野開闊、敵樓密集、景觀奇特、建築藝術精美，軍事防禦體系健全、保存完好而著稱於世，金山嶺長城景區地理位置優越，景色風光秀麗，尤其是春天的金山嶺，極目遠眺，長城內外杏花爛漫，別有風致，一年一度的金山嶺長城杏花節以其獨特的生態與人文之美，被評為大陸最美節日之一。

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(旺報 )