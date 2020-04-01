據《新京報》報導，大陸湖北省發展和改革委員會副主任謝高波1日表示，截至3月31日為止，全省4萬4918家企業已經復工4萬2130家、復工率93.8％，已復工人員達到469.5萬人約占66.3％；另外疫情核心的武漢市復工率則達到85.4％；返工率40.4％。

(旺報 )