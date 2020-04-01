湖北全省復工率93.8％ 武漢85.4％ 17:462020/04/01 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《新京報》報導，大陸湖北省發展和改革委員會副主任謝高波1日表示，截至3月31日為止，全省4萬4918家企業已經復工4萬2130家、復工率93.8％，已復工人員達到469.5萬人約占66.3％；另外疫情核心的武漢市復工率則達到85.4％；返工率40.4％。 (旺報 ) #復工 #85 #人員 #疫情 #企業 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸克制貨幣寬鬆 4月中旬見分曉 04:092020/03/29 焦點新聞 轉產口罩風潮漸退 04:092020/03/29 專題周報 土耳其度蜜月居家檢疫 在家用同步視訊上課 21:542020/03/29 生活 專家傳真－當疫情來襲 帶動改變契機 04:102020/03/30 產業特刊 定期定額族最愛台股基金 出線 04:102020/03/30 投資理財 疫情嚴峻不開玩笑 Google取消今年愚人節活動 10:142020/03/30 科技 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 西班牙確診病例剛剛超過大陸 全球排第三 19:472020/03/30 國際 全球產業受疫擊 陸出口亮紅燈 04:102020/03/31 焦點新聞 足體養生館向醫護人員致敬 按摩有優惠 17:212020/03/31 生活 兩岸熱門新聞 最大華人社區零感染 義大利人終於懂了 - 時政 劣質新冠試劑失顏面 陸收緊抗疫物資出口 - 時政 大陸新冠肺炎疫情 最新數字曝光 - 兩岸 - 旺報 陸呼吸器生產受阻 原因曝光 - 兩岸 台參與WHO 國台辦：一中原則 別無他途 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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