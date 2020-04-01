吳姓孕婦帶著2個兒女，在南投市樟平溪東山吊橋落水，造成3屍4命悲劇，南投地檢署檢察官鄭文正1日率法醫相驗，初步認定是生前落水溺斃，沒有外傷，並已採集檢體化驗，釐清案情；吳婦的父親會同相驗時悲慟不已，哭聲穿透數道重門而出，聞之令人鼻酸！

據了解，吳姓婦人的林姓丈夫非常疼愛老婆，她在情人節時，也在臉書表達「愛老公」 ，更有許多小孩成長的點點滴滴，洋溢幸福的氣氛；不過，在吳婦懷第3胎後，為了要不要生下來，就有不同的意見！

3屍4命案在名間鄉殯儀館相驗，吳姓婦人的丈夫、父親都場，但不願意表示意見；據了解，吳姓婦人周日有回娘家，當時沒有異狀，怎麼事隔一天，周二就發生人倫悲劇？

南投地檢署主任檢察官林志祐表示，檢方獲知溺水案件後，即由鄭文正檢察官指揮南投縣警察局南投分局，就現場狀況確實蒐證，並調取沿路監視器錄影畫面釐清案情；今日上午進行相驗，製作死者家屬筆錄，並採取檢體送驗，以進一步確認死因等相關事實。

南投地檢署檢察長張曉雯，已於第一時間指示犯罪被害人保護協會南投分會，派員慰問並協助死者家屬，提供法律及心理層面協助；同時提醒民眾，未成年子女並非父母的財產，任何人均應尊重他人生存權利，如有情緒或任何問題，應尋求親友或專業機構的建議或協助，避免憾事發生。

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