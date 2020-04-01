受到新冠肺炎影響，新竹縣文化局圖書館即日起至5月3日舉辦「世界繪本節主題書展」，提供學齡前幼童英文繪本、立體書，此場書展與敦煌書局合作，將展出70本以英文繪本或立體書，新竹縣長楊文科也表示，圖書館也可透過公共圖書館電子書資源，預約取書、還書箱還書，減少群聚風險。

「世界繪本節主題書展」在11日、25日下午1點至4點，於館外舉辦「書店快閃日」活動，提供現場買書5折的優惠，讓民眾在家能享受閱讀、親子共讀的美好，展期內提供600本童書、繪本，讓縣民以半價選購。

為了防範疫情，文化局於各場館積極消毒，也暫停空間租用、研習課程等，入圖書館也須量體溫、消毒手部，保持安全社交距離。另外，公共圖書電子(https：／／ebook.nlpi.edu.tw／)可於線上看書充實新知，並使用通借通還服務，線上預約取書，可於鄰近圖書館取、善用還書箱還。

新竹縣公共圖書館曾獲教育部評比為「年度閱讀風貌及全民閱讀力表現」績優縣市，新竹縣政府教育處推動新生入學辦理圖書證，也有助於學生使用公共圖書館的比率，今年新竹縣政府將積極採購、推廣電子書，提供縣民多元的圖書資源。

(中時 )