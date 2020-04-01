上周，標普500指數創下了1930年代以來最好的三日漲勢，使一些投資者懷疑糟糕情況是否已經過去。昨日，3位華爾街大佬給出了自己的看法。

投資大師羅傑斯：我有生以來最糟糕的熊市即將到來

資深投資者吉姆·羅傑斯（Jim Rogers）昨日也警告稱，情況將會進一步惡化。

羅傑斯表示，在出現極度悲觀情緒之後，目前的市場反彈可能會持續一段時間，但另一輪崩跌即將來臨。這是由於新冠病毒疫情造成經濟損失、高債務水平和低利率的三重打擊。羅傑斯在接受美國媒體電話採訪時說：「我預計在未來幾年，我們將看到我有生以來最糟糕的熊市。」

他認為，疫情對經濟的影響不會很快結束，因為已造成了很大的破壞，增加了巨額的債務。

橡樹資本霍華德·馬克斯：資產價格可能還會惡化

橡樹資本集團（Oaktree Capital Group）聯合創始人霍華德·馬克斯（Howard Marks）認為，新冠肺炎大流行帶來的負面結果的範圍比全球金融危機期間的範圍要大得多。在週二給客戶的一份報告中，馬克斯表示，樂觀地說上週五的資產定價算是「合理的」，但已經「沒有足夠的餘地來應對新聞惡化的可能性」， 現在最重要的是「準備好應對下跌並利用下跌」。

同時，馬克斯也指出一種更悲觀的情況，因新冠肺炎感染和死亡、更多的崗位和業務損失以及違約率上升。馬克斯表示股市仍然動盪不安，無法做出任何逢低買入建議。

柯克比執行長：市場仍然過於動盪，無法投資

柯克比集團（Kirkbi Group）執行長、管理著180億美元投資組合的索倫·索魯普·索倫森（Soren Thorup Sorensen）週二在接受採訪時表示：「現在不是勇敢的時候。」

他補充說，作為長期投資者，最好的應對方法是「靜坐並渡過難關」。

(中時電子報)