今日統一獅台南棒球場進行自辦熱身賽，由中信兄弟象對戰獅子軍精彩賽事，今日是一年一度愚人節萊恩特別忙碌，早上接獲通知今日要到球場客串攝影師工作，拍攝場上選手比賽精采照片，第一次拍攝總是無法有效掌握動態攝影，但萊恩也把握每一次體驗，認真地完成球團分配工作任務。

統一獅吉祥物萊恩客串DJ。（統一獅提供／鄧心瑜傳真）

今日賽事獅子軍前半段面臨戰況落後，萊恩為了給選手最正面的鼓勵，特別在比賽後半段前往ＤＪ室客串一日ＤＪ應援，一邊播放選手應援歌曲，一邊跳舞為獅子軍加油打氣，透過電子音樂播放，球場邊從寧靜變的熱鬧，選手也感受萊恩的加油，六局下更帶動反攻號角，單局從中信兄弟投手搶下三分，將落後分數追到僅一分落後。

萊恩表示：「比賽前半段體驗攝影，雖然無法很迅速掌握球場變化，但拍照真的很好玩，今年球季雖然閉門開打，希望可以接下給予的任務，每日主場賽前，用我手中的相機，拍攝選手不一樣的照片，分享給大家。」比賽後半段，萊恩客串ＤＪ，也直呼手忙腳亂，自己還是乖乖帶動比較好，ＤＪ還是交給專業的來，希望今年球季透過電視轉播前，還是可以聽到這熟悉的旋律。

(中時 )