新冠肺炎升溫，許多人都不敢出國了，緊接著是清明、母親節連假，許多人宅在家難免也會悶！其實在台北101也能感受到浪漫法式風情，4樓的都會花園近期打造「法式優雅庭院」，繡球花、玫瑰、灌木叢迷宮、噴水池造景，經典長桌上擺放精緻下午茶，處處都是打卡好景點。在母親節檔期中也與推出品酒、風格、穿搭等講座，報名講座與館內購物滿額還能獲得口罩夾與抗菌噴霧，防疫期間也能體驗時尚優雅，安心也健康。

4樓都會廣場打造「法式優雅庭院」，純白簍空圍廊，上方有大片垂吊花灑下，古典長桌與精緻下午茶，讓你一秒來到法國宮廷。

新冠肺炎從亞洲到歐美持續蔓延，影響人民生活，也重創台灣餐飲、觀光，海外觀光客喜愛的台北101也受到影響，在此期間，101也率先全面實施量體溫、館內全場域全日換氣、多次消毒。自4月6日起將縮短營業時間為12:00至21:00（不分平假日），至於超市仍維持9:00開始營業。

台北101 4樓的都會廣場近期打造「法式優雅庭院」，繡球花、玫瑰、灌木叢迷宮、噴水池造景。

「生命就該浪費在美好的事物上」對巴黎人來說，漫步是一種日常生活。緊接著清明、兒童連假開始，台北101以「防疫結合優雅法式生活」概念融入今年4/9~5/10母親節檔期，在4樓都會廣場打造「法式優雅庭院」，純白簍空圍廊，上方有大片垂吊花灑下，浪漫玫瑰盛開，讓你一秒來到法國宮廷。用美麗的花草植物為民減壓，轉換好心情。

JEAN-PAUL HÉVIN X濃情密意巧克力、馬卡龍，佐一杯香醇紅茶，度過優雅下午。

台北101結合防疫精神與生活巧思，推出母親節的限定防疫生活系列體驗活動「ELLE X TAIPEI101風格沙龍課程」、「101品酒美學教室」等精緻小規模館內課程。從講座中學習穿搭、五感美學，從葡萄酒產地品味法國風采。報名課程也能在課堂中享用精緻下午茶，JEAN-PAUL HÉVIN X濃情密意巧克力、馬卡龍，佐一杯香醇紅茶，度過優雅下午。

台北101 與星坊酒業推出一系列獨家葡萄酒與香檳品嘗體驗課程。

正值防疫期，更多民眾也多會配戴口罩，並注意到隨身物品的潔淨度。台北101在母親節檔期期間，特別準備「101優雅防疫小物」，內容為口罩夾與抗菌噴霧。館內單筆消費滿台幣500元即可兌換一份（每卡期間兌換乙次，需登入TAIPEI 101 MALL APP），另報名館內《防疫生活 優雅時光》系列主題體驗也可兌換一份。

防疫小禮包--館內消費滿500元或參加母親節主題活動課程，即可兌換一份。（台北101 提供）

另正值母親節檔期，台北101也與多家精品業者推出限量商品，館內餐廳、美食街的「美好晚餐」活動也持續到5月31日。101今年也首度擴大所有中信卡友同享聯名卡友回饋，使用中信卡＋101 PAY可享滿萬送1100元、11％回饋。使用台北101聯名卡＋101 PAY單筆消費滿萬最高送1300元、13％回饋。

目前雖不能出國，但台灣防疫在政府、醫護、全體國民努力下，讓疫情能有效控制，台灣防疫也獲得國際讚賞。趁著連假不妨也來台北101賞花，聽講座、學防疫。也提醒大家，搭乘大眾運輸工具記得帶口罩，逛街購物、用餐時最好能保持適當距離，也要勤洗手、多運動增加免疫力！也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

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(中時電子報)