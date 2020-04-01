為從疫情衝擊後恢復經濟，大陸加速地方債的發放推進基建投資，大陸財政部最新統計，截至3月底，大陸已完成2020年Q1中央提前下達地方債額度的83.5％。

證券時報報導，大陸財政部1日表示，截至3月底，2020年發行地方債券人民幣（下同）16,105億元，其中新增債券15,424億元，完成中央提前下達額度的83.5％，包括一般債券4,595億元，完成中央提前下達額度（5,580億元）的82.3％，專項債券10,829億元，完成中央提前下達額度（12,900億元）的83.9％。其中，3月，地方政府債券（以下簡稱地方債券）發行3,875億元，其中新增債券3,194億元，再融資債券681億元。

大陸國務院3月31日也宣布，要進一步增加地方政府專項債規模，在前期已下達一部分今年專項債限額的基礎上，再提前下達一定規模的專項債，資源優先給予對重點項目多、風險水平低的地區，並力爭在Q2發行完畢。

(工商 )