櫃買中心今（1）日表示，統計最近一年度（即108年4月1日至109年3月31日止）上櫃公司執行買回庫藏股者計有158件（有129家上櫃公司），已屆滿期限或執行完畢或終止執行之件數計有54件。前開期間買回庫藏股執行率達100％者計有33件；買回庫藏股執行率低於50％者計有3件。

櫃買中心表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊內容，將按季發布最近一年上櫃公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。

櫃買中心建議指出，受近期新型冠狀病毒疫情衝擊，上櫃公司可評估目前股價與公司之實際經營獲利能力或每股淨值間有無重大悖離，如已發生股價與基本面悖離而有影響股東權益之情事，可參酌證券交易法第28條之2第1項之規定及審酌公司實際資金運作現況，於不影響資金調度之情況下，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。

(工商 )