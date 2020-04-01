新冠肺炎疫情仍未獲紓緩，抗疫保單銷售大幅成長。南山人壽1日公布，在3月13日取消住院醫療險對法定傳染病的30天等待期後，3月投保量大增，件數比2月成長20％，單月增加逾4千多件，且以40歲女性為購買主力，約占50％。

以南山人壽為例，3月就受理逾2.6萬多件的住院醫療險保單，比上月增加4,400多件，若以此推估整體壽險業單月恐有10多萬件醫療險，民眾對醫療保障的意識也隨著疫情提高。

南山人壽亦給保戶三大提醒，一是善用住院醫療險取消法定傳染病等待期，提前部署強化法定傳染病的保障，主要是法定傳染病除了新冠肺炎外，包括其他五大類法定傳染病，如流感併發重症、腸病毒併發重症或登革熱等，這些都是常見的流行疾病，且染病風險亦高，應利用免等待期，提早投保，強化住院的相關保障。

同時如新冠肺炎理賠，目前各家保險公司亦從寬解釋，入住負壓隔離病房，也比照加護病房加倍理賠。

二是罹病住院造成的收入短缺風險，可以保單適度彌補，南山人壽表示，如住院日額、實支實付醫療險，都可支應住院、看護等相關支出，且住院時無法工作，收入可能中斷，若有相關醫療險作基礎保障，就不用擔心經濟問題，可以安心養病。

三是利用附約增強保障，南山人壽表示，很多保戶可能已有多張保單，不想再投保醫療險主約，就可以利用已投保的壽險或醫療險主約，以加買附約的方式，增加保障，如可增加住院日額或拉高保障額度等附約，一般都是一年一續，多為保證續保，附約保費相對較便宜，且附加手續簡單，一次附加強化保障後，就不用擔心疫情再度捲土重來，或有其他新的法定傳染病。

先前因為保險局已解釋，針對法定傳染病取消等待期的醫療險保單，可逕自開賣再送備查，不用以新商品送審，壽險公司如國泰人壽、新光人壽、南山人壽、中國人壽及三商美邦人壽都已取消住院醫療險的等待期，另外如富邦人壽是針對法定傳染病專門推出一張保單。

(工商 )