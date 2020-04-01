韓國團體JYJ成員金在中愚人節玩笑開過頭，他今(1日)在社群網站上傳一張全黑圖，自爆確診新冠肺炎，隨後又修文表示是愚人節玩笑，希望大家能對疫情有所警惕，輕浮言行引爆韓國網友怒火，不到1個小時，就有超過3千位網友在青瓦台網站請願懲罰金在中！

34歲男星金在中拿新冠肺炎疫情開玩笑的行為，惹火大批韓國網友，不僅在青瓦台網站連署請願懲罰他，更起底他昔日愚人節玩笑集，2014年愚人節宣稱要在3年內結婚、2017年在台灣演唱會上裝暈倒，今年又謊稱確診新冠肺炎，被網友吐槽「3年一發病？」、「愚人節的玩笑應該是讓大家愉快才行，但他今天做的事讓他人憂心的惡劣行為，演唱會暈倒也是，他真的要反省一下！」

稍早金在中也在社群網站表示，雖然新冠肺炎確診是愚人節過分玩笑，讓大家為他擔心了，但他只是想告訴大家「保護好我自己就是保護對我珍貴的人們」，也願意接受懲罰，希望所有人都能健康。

(中時電子報)