統一發票中獎清冊。(財政部提供／王莫昀台北傳真)

財政部賦稅署公布，今年1-2月期統一發票開出18張千萬大獎，200萬特獎也有14張幸運兒獲得。其中一人超幸運，只花新台幣12元買1包衛生紙就中千萬獎金，由台南市新營區民治路的「大盤大」百貨商行開出。

賦稅署長李慶華指出，這次有2位200萬幸運兒，因分別使用一卡通載具、綁定手機，並都設定獎金歸戶，200萬獎金直接匯入綁定的帳戶，十分便利。

受到疫情、景氣影響，許多社福團體獲捐贈金額大幅減少，不過，這次開獎也傳出好消息，一位民眾在三重購買遊戲點數，捐贈發票做愛心，開獎結果，獲贈的財團法人人間文基金會獲得千萬挹注。

李慶華指出，200萬獎金直接入帳的發票，一位是在台北市北投全聯，花860元購買食品、飲品等，並將發票存入一卡通載具，對中大獎；另一位是在新店北新路的McDonald’s花204元，購買飲品、食品，發票存入手機APP中獎。

賦稅署表示，開出的1-2月期統一發票中獎號碼中，千萬特別獎為12620024，200萬元特獎則為39793895，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定發票後，可兌領特別獎發票有18張、特獎發票有14張。

(中時 )