關廟區農會首度與中華郵政攜手合作，在網路商城開賣關廟金鑽鳳梨，每銷售1箱就捐10元給關廟區公所急難救助金專戶。(曹婷婷攝)

名聞遐邇的台南鳳梨，4月中旬進入產季，關廟區農會首度與中華郵政攜手合作，在網路商城開賣關廟金鑽鳳梨，每銷售1箱就捐10元給關廟區公所急難救助金專戶，幫助弱勢；龍崎區也結合企業認購龍崎當地青農生產的鳳梨，協助在地農民開拓市場客源，每售出1箱鳳梨，龍崎區公所就從中提撥100元作為龍崎區獨居老人供餐基金。

台南郵局局長黃良江表示，這次新冠肺炎疫情來勢洶洶，為配合政府抗疫，協助關廟金鑽鳳梨行銷，特與關廟農會合作銷售，台南郵局以快捷郵件寄送，用速度守護產品品質，邀請民眾一起來嚐鮮，挺小農做公益。即日起至5月29日語關廟區農會合作，產地即時配送，每箱約10台斤，原價560元，優惠398元，配合「台灣農產嘉年華」的折扣活動，2箱合購才730元，真的省很大。另外，還有ecpost與早鳥訂購的限量優惠，每箱再折50元，僅348元。

台南市長黃偉哲表示，網路通路是顧客與產地農產最重要的媒介，面對目前新冠肺炎疫情持續，網路購物是最直接、最便利、最貼近民生的平台，將新鮮農產品送到消費者的手上，在這時機更顯得重要，更要加強推動。他也盛讚中華郵政商城提供的網絡不論價格、品質可說是CP值最高的。

今日與會貴賓包括市議員吳禹寰、鄭佳欣、許又仁、郭鴻儀、農業局長謝耀清、關廟區長王素珠、關廟區農會總幹事陳愛妹、台南郵局黃良江局長等人，他們都全力支持台南關廟鳳梨上架，並呼籲全台民眾踴躍訂購採買。

黃偉哲打趣，台南最近slogan就是「有了台南好麵，何必搶泡麵」，希望國人好朋友一起享用、相挺、支持優質的農特產品。關廟農會陳愛妹總幹事表示，關廟主打金鑽鳳梨，在市場擁有好口碑及高能見度，4、5月也是鳳梨最美味時，歷年內外銷成績不俗，今年因疫情關係，預期外銷通路不免受阻，但透過拓展內銷，例如首度上架郵局商城，除可在網路平台購買也可到全台1298個郵局據點洽訂，4月10日還將結合電視購物行銷鳳梨，「一直吃一直買就是對農民最大鼓勵。」

龍崎區配合今年「台南鳳梨好筍季」推動企業認購鳳梨，龍崎區長蕭琇華說，希望協助拓展客源也增加農民收益，每售出1箱，公所就會提撥100元，挹注轄內獨居老人的供餐基金。目前參與鳳梨認購的廠商、社團，包含南六企業、祥頂實業、聖泰工業、友鵬公司、歸仁獅子會等，合計666箱，獨居老人供餐基金也增加近7萬元，認購活動持續中，歡迎各界以行動支持在地優質水果。

(中時 )