兒童新樂園近期推出一日票手環，並結合親子彩繪列車可愛圖案，小朋友可保存下來做紀念；另外，自即日起至10月底，在淡水信義線上就能找到2020探索森林親子彩繪列車，每節車廂都有不同的特色，等著大小朋友一起來發現。

台北捷運公司指出，2020探索森林親子彩繪列車有3種不同的外觀，以森林天色轉換為主題，載著小朋友喜愛的麻吉貓家族及森林植物、昆蟲，親子可一起搭乘彩繪列車，前往兒童新樂園享受溫馨的時光。

列車內部的車窗、車門、屏風及設備箱等，隨處可見台灣藍鵲、台灣獼猴、梅花鹿、杜鵑花、酢漿草、瓢蟲、樹蛙、蜻蜓等圖案，搭配中英文標示，打造出知性寓樂的車廂空間，小朋友們可以在搭車時，學習認識各種動植物及昆蟲，豐富乘車時的親子時光。

台北捷運公司表示，為提供親子和孕媽咪更友善的乘車服務，已在淡水信義線和松山新店線車廂內，陸續設置「親子友善區」，北捷也建議親子和準媽媽們，可選擇在貼有粉紅色「親子友善區」標示的月台候車，也許下一班抵達的，就是2020探索森林親子彩繪列車！

(中時 )