新冠疫情持續蔓延，全球各國正採取前所未見的措施，阻止病毒傳播，有的國家採取極端措施，有些國家防疫鬆散，還有一些國家的防疫手段堪稱充滿創意。

據BBC報導，中美洲國家巴拿馬目前已有近1000人確診，該國的防疫措施以性別做區分，從本周三開始，國民每次離開家門的時間不得超過2小時，而且男性和女性不能在同一時間外出。

在哥倫比亞的部分城鎮，民眾外出前要看看自己身份證號碼的最後1個數字。例如，居民身份證尾號是0、7或4的人周一可以離家外出，而以1、8或5結尾的人周二可以出門。

在塞爾維亞，為了讓隔離中的市民出門透氣，政府一度規定在晚上20:00到21:00間可以「遛狗1小時」，但因大批狗主人抗議，這項規定現已取消。

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）對新冠疫情的態度也一直讓外界跌破眼鏡。他在室內冰球比賽賽場上告訴記者，賽場內人群聚集不會有什麼大問題，因為「賽場的冷氣會阻止病毒傳播」。他還建議民眾喝伏特加與定期做桑拿來防禦病毒，但這顯然與專業建議南轅北轍。

瑞典儘管已有近4500例確診病例，但仍採取相當寬鬆的管制措施。本周日起禁止舉行超過50人的聚會，但16歲以下的兒童學校仍然開放。酒吧和餐館仍可以提供服務，許多人仍進行正常社交活動。

(中時 )