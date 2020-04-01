兒童節要來了，南屯國小1日舉行「希望撲滿刮刮樂」活動，同學們高興著一起刮刮樂，他們的兒童節禮物將是以刮中的物品來做兌換。（黃國峰攝）

南屯國小1日舉行「希望撲滿刮刮樂」活動，一個班級的同學們，高興的展示他們所刮中的兌獎聯。（黃國峰攝）

南屯國小1日舉行「希望撲滿刮刮樂」活動，學校安排到廣大的戶外中庭，領取兒童節禮物。（黃國峰攝）

南屯國小1日舉行「希望撲滿刮刮樂」活動，同學們高興的展示他們所刮中的兒童節禮物。（黃國峰攝）

小朋友最期待的兒童節又要來了，中市南屯國小因應疫情不群聚，昨（4月1日）規劃了一場有趣的「希望撲滿刮刮樂」活動，由南屯國小校長蔡承憲、家長會長林坤龍，親自到每個班級發送張張都有獎的刮刮卡，並將領獎地點設在戶外中庭，要讓小朋友有個兒童節驚喜之外，防疫也兼顧。

新冠肺炎疫情不群聚，南屯國小家長會長林坤龍與校長蔡承憲準備了冰雪女王艾莎、小熊維尼、史迪奇、tsum tsum等四種款式的撲滿，舉辦「希望撲滿、刮刮樂」活動，以象徵南屯兒童儲存希望，儲存未來，並準備了張張都可刮到一款撲滿的刮刮卡，一大早由家長會長及校長，逐班發送，不少小朋友們刮到喜歡的款式，高興得歡呼起來，讓場面相當熱鬧。

南屯國小校長蔡承憲表示，因應疫情由家長會長林坤龍、教務主任吳沐馨、還有我本人也一起到班上祝福孩子；因為早期撲滿是陪伴父兄輩長大的重要物品，希望這次以動畫主題設計的撲滿，也能陪伴南屯的孩子長大，能儲存希望、儲存未來，來面對未來的挑戰。

因應疫情，校長蔡承憲表示，為避免群聚的情形，學校規劃在廣大的戶外中庭中，設置四處分開的撲滿兌換處，並且依照各學年，分成不同時間，由老師統一帶隊來兌換，以降低接觸感染風險，也希望透過希望撲滿，帶南屯孩子時時感恩、心存夢想、看見希望。

(中時 )