因多家陸企出口檢測試劑品質差遭致批評後，北京下令收緊藥品生產出口管制，原先僅具海外銷售資格便可出口的藥品商，現已通知出口證取消，嚴格規定需要獲得大陸國家GMP出口認證才准予外銷，許多藥商表示將向商務部與藥監局申訴。

據《廿一世紀經濟報導》指出，昨日，大陸藥監局藥品監管司召開了2020年藥品監管工作會議，決定嚴格規範藥品出口證明管理，對不符合出證條件和要求、未遵守藥品GMP等情形，撤銷其藥品出口證明。商務部、海關總署、國家藥監局聯合發文，自4月1日起，出口新型冠狀病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計的企業向海關報關時，須提供書面或電子聲明，承諾出口產品已取得醫療器械產品註冊證書，符合進口國（地區）的品質標準要求。

報導說，一位診斷試劑企業負責人透露，目前已經有多家企業收到通知被取消原有的出口許可證。一位業內資深人士指出，幾個部委出台新規，導火線是「易瑞生物」公司，雖然大陸對抗疫物資品質一直要求嚴格，對出口產品也很重視，但是，「對於出口的檢測試劑等物資，國外並未明確要求企業需要提供國內註冊批文，而未獲藥監局的註冊批文，只要有歐盟CE認證，也能允許出口歐洲國家。」

業者指出，出口許可證被通知取消了，原來出口只需要拿到海外銷售資質就可以，現在直接受到影響了，我們打算向商務部申訴，希望不要一刀切。」

近期有媒體報導稱，西班牙衛生部在中國大陸購買的易瑞生物快速檢測試劑盒品質不合格。易瑞生物在其官網發佈聲明稱，假陰性的出現不排除因驗證時的操作流程、病人病歷、採樣等事項導致結果偏差的可能，具體原因雙方仍在溝通核實。

但據《21世紀經濟報導》指出，確實有多家大陸企業獲得歐盟認證並進行銷售，但卻未獲得大陸的註冊證，例如易瑞生物就未取得新型冠狀病毒相關檢測試劑產品註冊批文。資深業內人士稱，早在3月16日，藥監局即已要求出口疫情物資必須要拿到藥監局的證才能對外銷售。而此一事件讓藥監局對新批試劑盒等抗疫物資更加謹慎，嚴格要求品質把關，以防類似易瑞生物事件出現。

(中時電子報)