為迎接一年一度的兒童節，六龜聚寶來景觀休憩餐廳免費邀請寶來國小90多位師生，以六龜梅子手做DIY「梅醬比薩」。（林雅惠攝）

新冠肺炎疫情延燒，為讓孩童開心又安心迎接一年一度的兒童節，六龜區聚寶來景觀休憩餐廳免費邀請寶來國小90多位師生，以六龜梅子手做DIY「梅醬比薩」，師生們全程戴口罩，走出森林接觸大自然，以最健康的方式歡迎兒童節到來。

六龜梅子是許多遊客到訪六龜區必買的美食伴手禮，這次兒童節DIY梅醬比薩，以在地食材梅醬做底醬，鋪上雞腿肉再撒上起司絲，有別於一般披薩口味，全台首創酸甜的梅醬，濃郁的起司加上滑嫩的雞腿肉，讓山區的孩子們在DIY過程相當興奮。

寶來社區發展協會理事長劉秀蘭表示，在山區要吃到西式比薩有些困難，因此與聚寶來餐廳共同做公益，讓寶來國小師生一起動手製作比薩，給孩子們一個難忘的兒童節回憶。

聚寶來景觀休憩餐聽業者翁英銘指出，受到新冠肺炎疫情影響，國人防疫不敢在市區放鬆旅遊，因此鼓勵民眾到山區多接觸大自然，增加抵抗力及運動增強免疫力。

翁英銘說，聚寶來景觀休憩餐聽，戶外老樹廣場有珍貴老樹群，看台上可眺望荖濃溪河谷及延綿環繞的山丘，風景優美，師生們在此大自然戶外做比薩，希望結合在地特色，讓小朋友們和寶來地區有更緊密的連結。

(中時 )