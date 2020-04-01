台北市私立泰北高中成立北市首座「無人機教育體驗中心」，新冠肺炎疫情持續延燒，警方使用無人機加強防疫相關措施，泰北高中校長陳建佑也指出，防疫期間，配合無人機使用，可在沒有警力的情況下運作，在未來也能廣泛的運用，因此推行「無人機編程教學」，接軌國際教育、因應未來趨勢。

泰北高中「無人機教育體驗中心」4月1日正式揭牌，為因應108課綱強調素養學習，泰北高中加入「科技素養」的無人機應用課程，結合人工智慧興起的趨勢，讓學生能廣泛學習，研發室暨圖書館主任張進安指出，無人機課程在寒假時，就以營隊方式讓友校的國小，也加入課程體驗。

張進安說，無人機課程主要為「特色課程」，因此無論國中部或高中部都會加入學習，像是在課綱有「生活科技課程」就會融入教學，而原本學校高中就有電機科，因此，師資的部分不是問題，張表示，學生起初接觸到無人機，直接眼睛發亮，將無人機融入程式編輯，也引起學生的興趣，比起單獨上程式編寫課程，更能融會貫通。

陳建佑表示，近年來面臨少子化招生困境，如何發展學生的實務能力及多元發展，也是泰北持續努力邁進的目標，在課程規劃上，為培養學生設計思考與運算思維的能力，建置北市首座「無人機教育體驗中心」，未來將透過無人機編程教學，提供多元化學習並培養系統性思考與解決問題能力。

(中時 )