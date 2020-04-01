新冠肺炎疫情持續升溫，因應未來校園可能達到停課標準，高雄市教育局超前部署，推廣「停課不停學」政策，讓師生可以利用直播平台線上學習，1日教育局長吳榕峯到三民家商進行直播壓力測試，親自上陣用英文教烹飪，教大家如何做出美味的比薩。

吳榕峯現場為老師示範「達學堂」的直播功能，可以在畫面看見登入人員上線互動的狀況，與學員直接互動，課程結束後也能馬上建檔，讓學生可以很方便的解決問題或再次複習，為確保停課時直播課程順暢，吳榕峯親自上課進行壓力測試也提前為師生模擬演練線上教學示範。

吳榕峯表示，希望透過線上直播課程，發揮領頭羊的示範作用，讓各校盡快完成線上教學平台的規劃演練，師生都能熟悉數位學習的操作方式，自疫情發生後，教育局創建的「達學堂」直播平台，就不斷地進行網路流量壓力測試與調整，提升線上互動更為流暢。

吳榕峯全程使用英文教大家如何做出美味披薩，希望鼓勵教師多元創意教學，並且提倡市府相當重視的雙語教學，讓學生們可以多方學習，選定三民家商作為測試場地是因為他們有專業的餐飲科教室，場地寬闊明亮，設備也能夠符合現場的需求，展現技術型高中的軟實力。

(中時 )