在這非常時期為防止疫情擴散，政府呼籲大眾盡量待在家，減少在外感染風險。KKBOX Group 觀察，近期民眾對於娛樂需求量增加，反應在「看劇、聽歌」行為上。為了讓大家更享受在家時光，影音串流平台KKTV 推出21天「娛人養成計劃」，提供免費序號讓大家在防疫與連假期間安心待在家，一同防疫！

影音串流平台 KKTV 發現，2020年1月至3月總流量比去年同期成長了85%，觀影時數也比去年同期成長了50%。另外「非跟播劇」數據也有成長，比起2019年成長14%。推測原因是，近期民眾因防疫待在家時間較長、對於OTT影劇的娛樂休閒需求比以往大，而新劇每週平均只能更新1至2集，用戶在追完新劇之後，仍會持續黏著在KKTV上觀看其他已有完結篇的非跟播劇。

近期大家對於影劇的需求增大，用戶聆聽習慣改變也反應在KKBOX的數據上。KKBOX發現：與去年1月至3月相比，KKBOX 的總播歌量上升10%，平均每人播歌次數也上升近 15%。在華語、日語、韓語及西洋單曲日榜上，影劇原聲帶 OST 歌曲皆名列前茅。台劇《想見你》原聲帶相關歌曲〈想見你想見你想見你〉、〈Last Dance〉、〈Someday or One day〉都榜上有名。

在 KKBOX 日語排行榜上，動漫《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉與近期最火日劇《戀愛可以持續到天長地久》主題曲〈I LOVE...〉稱霸，；由Official鬍子男dism演唱的〈I LOVE...〉以各種版本作為日劇背景音樂，對每段劇情起了畫龍點睛的效果，因而大受歡迎。這首歌1月搶聽上架後，連續兩周拿下新歌週榜冠軍，至今連續7週進佔單曲榜前十名，更打敗〈紅蓮華〉奪冠。

另外，韓劇《梨泰院Class》原聲帶上架前，包括「梨泰院」、「梨泰院class」等關鍵字，短短一週就在KKBOX搜尋上累積超過20,000筆搜尋紀錄。主題曲〈開始(Beginning)〉上架僅16小時便登上 KKBOX 新歌即時榜冠軍，並在隨後一舉攻下韓語新歌、單曲雙料冠軍，是近年表現最亮眼的韓劇原聲帶。

KKTV特別於今(1)日推出「娛人養成計劃」專案(https://hi.kktv.to/QTRJQ），即日起至4/21止，提供限量21天免費體驗序號，邀請大家在防疫期間，用21天養成在家自娛的好習慣，並為用戶們整理了三大主題片單「跟播劇、熱播劇、口碑劇」，讓大家不出門就可拯救全世界！

KKTV本季KKTV跟播新劇有即將4/3(五)起每週五12:00上架更新的《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》，還有松重豐主演的《今日的貓村小姐》、石原聰美主演的《默默奉獻的灰姑娘藥師》、篠原涼子的代表作之一《派遣女王》第1季與第2季、木村拓哉的《BG終極保鑣》第1季與第2季、玉木宏與高橋一生的《龍之道 雙面復仇者》等。「動漫」則有《輝夜姬想讓人告白：天才們的戀愛頭腦戰第2季》等，希望能讓民眾在家防疫期間，有新劇可以追，也有許多經典戲劇可以回味。

(中時電子報)