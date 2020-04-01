兒童節連假，泰雅渡假號召全民抗疫森呼吸。（廖志晃攝）

兒童節、清明節連假，泰雅渡假村號召「全民抗疫森呼吸」，從4月2日到5日，推出全國民眾下午1點前入園免門票、住宿6折、露營免門票優惠；親近大自然曬太陽、遠離都市揮別人群，放鬆身心靈提升免疫力。

泰雅渡假村休閒營運部經理李浩瑋表示， 園區占地56公頃，除了泰雅文化特色，更結合遊憩、住宿、溫泉、自然生態、露營、烤肉等休閒設施，因此擁有全方位渡假遊樂區美稱；住宿則有泰雅皇宮溫泉飯店，還有獨棟式的木屋、露營可供選擇。

李浩瑋表示，園區設置玻璃天空步道，遊客可體驗踩在透明強化玻璃上，俯瞰的驚險刺激，同時欣賞山巒疊翠的美景；園區內生態步道蟲鳴鳥叫，還有遠近馳名的泰雅溫泉，是目前南投國姓地區唯一取得合法溫泉標章的溫泉，碳酸氫鈉泉質對皮膚有滋潤效果。

巴洛克式建築風格的泰雅皇宮，富麗堂皇，有如身處歐洲皇室貴族般的享受，還有獨棟式渡假木屋以原木打造，可享受世外桃源般的森林浴，吸收芬多精。

泰雅渡假村還有設備齊全的露營區，可容納1000多人、100多輛RV汽車停放，防疫期間，不妨到泰雅渡假村親近大自然，享受露營的樂趣。詳情請洽（049）2461311。

(中時 )