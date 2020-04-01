新冠肺炎疫情(COVID-19)持續延燒，為讓愛心不因疫情而中斷，高雄地區的永慶不動產與有巢氏房屋與創世基金會合作捐款活動「安家計畫，你委託-我捐款」，號召高雄區的永慶不動產與有巢氏房屋所有加盟店，自4/1到6/30一起募款做公益！

只要客戶來店專任委託，就會以客戶名義捐出300元給創世基金會，幫助植物人家庭募集照護及尿布經費，預估將可募集約30~60萬左右的經費，舒緩植物人家庭的經濟壓力，為他們帶來一份支持與溫暖。

近來因防疫許多公益活動陸續停辦，影響了公益團體的募款收入，包括經費來源依賴募款的創世基金會「植物人服務」！創世基金會高雄分會社區服務員賴乙真表示:「預估今年的募款總額將會減少至少三分之一！在全球疫情蔓延時刻，非常感謝永慶不動產、有巢氏房屋高雄區經管會大力相挺，主動舉辦捐款活動，募集高雄人的愛心捐款，為植物人家庭帶來支持與溫暖。」

高雄區永慶不動產、有巢氏房屋每年皆定期舉辦公益活動幫助弱勢團體，近期得知創世基金會募款的窘境，主動聯繫創世基金會，提議以專任委託房仲買賣房屋結合公益的捐款方式，幫助弱勢植物人朋友，緩和受疫情影響的負面氛圍，提升社會正向能量！

有巢氏房屋高雄區經管會蘇聖發會長表示: 「越是困苦時刻越要互相幫助，相信這場捐款活動，會深入同仁與參與民眾的DNA裡，在幫客戶買賣房子同時，也幫助植物人家庭募集護照經費，讓台灣人的溫情不因疫情而熄滅。」

有巢氏房屋全高雄區門市參與『安家計畫，你委託-我捐款』，幫助植物人家庭募集照護及尿布經費

「安家計畫，你委託-我捐款」活動時間從4/1到6/30，只要到高雄區的永慶不動產、有巢氏房屋門店專任委託，不論是否有成交，都會替客戶捐出300元小額善款；若民眾沒有房屋買賣需求，也歡迎到門店捐款支持創世基金會一起關懷植物人。

永慶不動產高雄區經管會葉誌螢會長表示:「這次活動同仁反應很熱烈，還沒開始大家就積極在店門口掛上布條及海報、透過臉書分享，在拜訪客戶時也會主動告知此公益活動，很感謝許多客戶的支持一同將資訊擴散出去！在社會氣氛較低迷時，這不僅凝聚了同仁的向心力，也讓更多民眾能一起投入公益，幫助植物人家庭！希望疫情趨緩後，我們有機會再與創世基金會舉行公益路跑活動，繼續將愛心擴大！」

永慶房產集團除提供專業房地產服務，也積極回饋社會，關懷在地居民，不定期舉辦淨灘、捐血等公益活動，旗下加盟三品牌(永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產)也積極響應永慶慈善基金會「愛圓滿接力」公益行動，鼓勵民眾多多做公益，讓善心的正面能量擴散至台灣每個角落。

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(中時電子報)