《無聲革命》東柏林一班學生用默哀致意匈牙利革命傷亡。（捷傑電影提供）

《無聲革命》主要角色合照。（捷傑電影提供）

德國版「返校」《無聲革命》，改編自1956年的真實事件，在德國上映掀起一陣浪潮，提名「德國奧斯卡」蘿拉獎最佳影片等4項大獎，更榮獲慕尼黑影展最佳導演獎及巴伐利亞電影節最佳新演員獎等殊榮，以緊張懸疑的氣氛詮釋當時學生面對國家機器壓迫的壓力，將「害怕想起來」的歷史事件搬上大銀幕。《無聲革命》改編自東德二戰後歷史真實事件，該片將在德國統一30年之際即將在台上映。

《無聲革命》故事背景發生在距柏林圍牆完成5年前，描述東德史達林城的一班高中畢業生，聽到收音機境外頻道的廣播，輾轉得知匈牙利民眾因為對抗蘇聯起義而死傷慘重，決定隔天在班上默哀兩分鐘，原只是用意良善的默哀行動，卻遭受到校長偕同教育部高官將他們定調為反叛分子，若不揪出主使者，全班不僅沒辦法畢業，甚至家人也會受到牽連，究竟要為了自由而團結，還是為了利益自保？當學生意識到自己的處境逐漸艱困，眾人如何對抗東德及學校當局的壓迫也成為《無聲革命》最大亮點之一。

電影改編自「脫東者」迪特里希加斯特卡（Dietrich Garstka）的同名著作，當年在匈牙利街頭上一輛輛的蘇聯坦克鎮壓街上起義的民眾，前往西柏林電影院的迪特里希及朋友無意間在路邊看到匈牙利起義的畫面，而後跟同學們再次聽到廣播確認後，決定在課堂上為了革命遇難的人默哀，此舉讓全班都面臨退學威脅，這段歷史在德國也長年受到討論。

迪特里希在受到路透社採訪時說到：「那些擁護社會主義的人完全低估了我們，認為我們只是小人物。」該故事記錄在迪特里希的同名著作中，成為東德歷史上最具爭議的一頁之一，後也被改編成《無聲革命》電影，即將在大銀幕上還原呈現在觀眾眼前。該片將在4月24日在台上映。

(中時 )