雲林縣口湖鄉謝厝抽水站新建工程動工，完工後可有效減少淹水情況。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善未雨綢繆，針對汛期將屆，1日前往雲林沿海地區勘查河川、排水疏浚作業，以及口湖鄉抽水站新建工程，今年雲林縣疏浚工程總經費約1億元，加上抽水站新建工程約5000萬元，完工後可有效減少雲林沿海地區淹水情況。

雲林縣長張麗善1日邀水利署副署長鍾朝恭、第5河川局長張庭華、縣議員蕭慧敏等人，會勘水林鄉春牛埔區域大排疏浚、口湖鄉謝厝抽水站新建工程，以增加通洪能力避免淹水致災，保障居民生命財產安全。

張麗善表示，今年縣管河川及區域排水疏浚工程清疏總經費約1億元，分成瓶頸段清疏標及專案河川清疏標，第1階段優先處理水林春牛埔大排等38條瓶頸段排水路，待清疏長度約26公里，今年3月中旬已展開河道疏浚作業，預計4月底汛期前完成第1階段清疏。

張麗善說，雲林縣有超過100條排水，這些排水在汛期來臨前，需盡快清疏才能增加排洪斷面，且要進行整體清疏計畫，才不會出現排水已退、農水路仍積水情況。完成清疏後將進一步整治兩岸堤防，才能一勞永逸，這些工作都有賴中央與地方通力合作。

另外，口湖鄉謝厝村因地勢低窪，加上原有謝厝抽水站抽水規模不足，每逢颱風豪雨經常淹水，縣政府獲前瞻計畫核定4600萬元經費補助增設謝厝抽水站，1日舉辦開工動土典禮，預計2021年中完工，保障謝厝低窪地區居民安全。

(中時 )