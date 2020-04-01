台灣師範大學出現1名學生確診新冠肺炎，台師大今日在官方臉書發文，並由教務長陳昭珍署名，指出將從4月6日起至17日止，全校全面改為遠距教學。

陳昭珍表示，台師大於昨日有1個COVID-19確診個案，部分師生需進行自主健康管理，勿到校上課，校方會將各系所需自主健康管理的學生名單寄給系主任，麻煩各系所也可以關心一下學生的情況；並請轉告系所的專兼任老師，此類學生收到通知相當匆促，可能無法處理請假事宜或告知授課教師，請老師在學生的學習、考試或成績上彈性處理。

陳昭珍提到，相信從開學以來的宣導，老師們都已做好了遠距授課的準備。為了保護全校師生的健康，教務處建議全校各系所於 4／6-4／17 的課程採遠距授課方式處理，讓同學不須來校上課，請主任及所長們轉知所有的專兼任老師；也請老師務必以Moodle 及其他方式通知到同學，並請掌握及記錄學生的學習動態，提醒同學在家或在宿舍學習，不可出外群聚。

陳昭珍強調， 守護師生的健康是學校目前最重要的責任，拜託大家盡量配合。有任何問題，或需要教務處協助之處，歡迎來電跟我聯絡，學校一定全力支持。愛有多深，距離就有多遠，黑暗的盡頭，就是黎明。

(旺報 )