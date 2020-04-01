斗六市鎮南國小把兒童節園遊會修正為「環保減塑活動」，今天（1日）再利用班級的資源回收在學校運動場排成「海龜」造型圖案，活動更有意義。（斗六市鎮南國小提供）

小朋友最期待的兒童節今年遇上新冠肺炎，好玩的活動大多取消了，斗六市鎮南國小把兒童節園遊會修正為「環保減塑活動」，3月25日起每天至少完成一件減塑行動，今天（1日）再利用班級的資源回收在學校運動場排成「海龜」造型圖案，活動更有意義。

校長梁博雍表示，適逢今年建校60周年原訂舉辦園遊會慶祝兒童節，為了配合防疫修正為環保活動，3月25日起規「不塑之客」活動，各學年都有簡易達成的環保減塑學習單，讓學童在自己能力內每天至少完成一件環保減塑的任務，自我檢核，連續7天完成者憑學習單，可獲學校特別客製一組環保餐具。

總務主任張巧芳表示，配合環保減塑還規劃「無塑購物」活動，今天（1日）提供甜甜圈、QQ球、雞蛋糕及紅豆餅與孩子分享，請孩子發揮創意，需自行使用非一次性購物袋來領換，響應「吾居無塑」愛地球活動。

更特別的是，為加深孩子們環保減塑體驗印象，全校師生合作以各班的資源回收品在操場排出海龜造型，凸顯全校師生減塑救海洋的行動力，全程只有師生進行，謝絕訪客，空拍的照片果然震撼。

學務主任丁忠献表示，雖然歡樂活動少了，但教育意義更大，兒童節禮物也不缺，包括縣長張麗善贈送的牙刷禮盒、市長林聖爵致贈的環保玻璃水杯、學校準備的環保餐具組、甲乙織造公司林威福董事長贈送的口罩套、午餐廚房準備的蛋糕捲等禮物。

(中時 )