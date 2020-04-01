雲林縣北港鎮公所針對掃墓防疫，加強公墓周邊消毒。（雲林縣北港鎮公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮公所為因應清明節連續假期掃墓人潮，1日完成府番公墓臨時停車場整地工作，配合人流分散動線，減少往年人潮集中情況，並請民眾加大停車距離，人與人也盡量保持1公尺以上，才能避免群聚感染。

北港鎮府番公墓於1986年啟用，設有墓基區、第1、2納骨塔，由於腹地狹小，每年清明掃墓均造成交通打結，今年北港鎮公所因應新冠肺炎疫情延燒，在第2納骨塔旁設置臨時停車場，並規畫徒步動線，藉以分散人潮。

北港鎮長蕭永義表示，往年因沒有停車場，民眾車輛都停在公墓周邊小路旁，不僅造成交通阻塞，更會因太過密集而增加染疫機率，臨時停車場可停放上百輛汽車，從不同路線進入公墓，讓人潮不會過於集中。

以往民眾到府番公墓掃墓，大多由縣道145單一路口進出，車輛經常在路口打結，今年公所規畫進、出口交通路線，民眾可從縣道145、台19進出，方便民眾快速離開公墓，減少在公墓停留時間。

公墓內今年的祭拜桌椅都特別加大距離，還有服務站提供酒精、洗手液，呼籲民眾多一分準備少一分風險，才能安然度過疫情的威脅。

蕭永義指出，台灣疫情延燒，已面臨群聚感染威脅，清明連假掃墓考驗各地方政府的防疫工作，除了宣導分散掃墓、指派代表減少掃墓人數，車輛的停放與人流動線更需詳加規畫，否則過於密集的停車將造成人流的集中，形成防疫破口。

(中時 )