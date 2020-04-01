4月1日雖是愚人節，但也有企業特意選這天進行驚天活動。電商巨頭淘寶確定將在1日晚上8點半進行直播，由最紅主播薇婭介紹售價達到人民幣（下同）4千萬元的「火箭發射服務」，真的在愚人節賣起火箭，給出高達500萬元的折扣。

淘寶1日早上在官方微博發文「如何選購自己的第一個火箭？」，並請來專家講解「火箭選購指南」，引發網友熱議，不少網友認為這就是在愚人節的一天玩笑話。

但據阿里巴巴說法，淘寶直播一姊薇婭確實會在1日晚上8點半上架「火箭發射服務」。此次上架的火箭型號是快舟一號甲固體運載火箭，該火箭由湖北企業航天科工火箭技術有限公司研製，是一款成熟的小型固體運載火箭，此前已成功完成8次商業發射。

據悉，該火箭一次商業發射的一般約在4,500萬元左右，但在淘寶直播間將給出最低4,000萬元的極致優惠價。

航天科工火箭技術有限公司市場部部長曹夢表示，此前發現淘寶直播的投票中有許多網友表示想買火箭，而薇婭回覆網友沒有賣家，自己也抱著半開玩笑的心態表示可以提供火箭，沒想到陰錯陽差促成此次合作。

(工商 )