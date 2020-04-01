汽車貨櫃運輸同業公會指出，貨櫃船運連八周砍班創新高，汽車貨櫃運輸業運量減少三成以上，但截至目前為止，交通部對貨運運輸業的補助，僅減免汽車燃料費1年而已，總統拍板將計程車納入比照遊覽車紓困方案，發放每人1萬元補助，希望政府不要厚此薄彼，能給予貨運業者相同補助，並減免高速公路通行費與停車費等。

該會昨（31）日由因副理事長鄭榮勳與秘書長李昭功等，往立法院拜會立委陳秀寶，提出工商時報有關貨櫃船運今年首季減班110班，創歷史新高，4月將繼續減班報導，並指出同業因先灌肺炎疫情，貨運量都減少三成以上。

該會希望陳秀寶協助爭取高速公路通行費減免；比照計程車、遊覽車紓困，每人發放1萬元補貼司機減班之收入；爭取停車埸費用補助；補貼業者營業損失等。

陳秀寶希望能整合相關運輸業意見，召開會議，凝聚共識後，再請向交通部陳情，公會也請同業在清明連假過後，能提供意見，並指派相關人員出席會議，凝聚共識以便正式向交通部提出陳情。

(工商 )