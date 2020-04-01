配合政府推動「2030雙語國家政策發展藍圖」，證交所繼108年10月推出全新改版之英文版公開資訊觀測站後，積極強化外國投資人對我國證券市場了解及資訊使用頻率，讓外國投資人更容易閱讀，期盼能吸引更多國際資金投資臺灣證券市場。

為打造友善證券市場環境，讓外國投資人能夠更充分掌握台灣上市公司財務及非財務資訊，證交所表示，此次英文版公開資訊觀測站持續升級，主係進一步擴充英文版公開資訊觀測站揭露內容，除新增提供公司財務營運資訊。

例如股利分派、董監事酬金、債信專區、募資計畫執行情形、庫藏股買回等項目外，亦新增公司董監事、經理人及大股東持股、質押及轉讓等相關內容，頁面資訊分類排序等設計並參考中文版揭露方式呈現，外國投資人可依照網頁細目搜尋及掌握所需上市公司財務及經營狀況，有助於我國股市資訊國際化。

證交所表示，此次擴充英文版公開資訊觀測站資訊內容，前後耗時逾半年時間，投入相當多人力全面清查及修改上百支程式及報表等，目的是為營造友善雙語金融服務環境，以吸引及服務外國投資人認識並投資台灣資本市場，進而提升國際能見度及金融競爭力。

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