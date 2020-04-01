證交所指出，自4月7日起，東貝（2499）停止買賣、力特（3051）繼續列為變更交易方法、華上（6289）及三發地產（9946）併案列為變更交易方法、新世紀（3383）及誠美材（4960）恢復普通交易方法，正峰新（1538）、統懋（2434）、誠創（3536）及中視（9928）採行分盤集合競價交易方式。

證交所表示，經形式審閱上市公司（除太設、東森、如興等3家），業經主管機關核准展延申報時限至109年4月30日，去（108）年度財務報告之相關處理如下：

一、停止買賣：東貝未依法令期限公告申報108年度財務報告，核有證交所營業細則第50條第1項第1款規定情事，證交所已公告自4月7日起將停止該公司上市有價證券之買賣。

二、繼續列為變更交易方法：力特前因有同細則第49條第1項第1、3款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查該公司最近期公告申報財報顯示，會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，核已符合同細則第49條第2項第3款規定，惟該公司因尚未符合同細則第49條第2項第1款規定，爰繼續將其上市有價證券列為變更交易方法。

三、併案列為變更交易方法：

1.華上之前因有同細則第49條第1項第1款及49條之2第1項第4款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式在案，嗣查該公司最近期公告申報之財務報告顯示，會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，核有同細則第49條第1項第3款規定之情事，自4月7日起，將其上市有價證券併案列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式。

2.三發地產之前因有同細則第49條第1項第4、19款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查該公司最近期公告申報之財務報告會計師出具保留意見之查核報告，核有同細則第49條第1項第3款規定之情事，自4月7日起，將其上市有價證券併案列為變更交易方法。

四、恢復普通交易方法：

1.新世紀之前因有同細則第49條第1項第1款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查該公司最近二期公告申報之財務報告淨值均逾三億元並達所列示股本1/2以上，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，自4月7日起，將其上市有價證券恢復普通交易方法。

2.誠美材之前因有同細則第49條第1項第3款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查該公司最近期公告申報之財務報告顯示，會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，自4月7日起，將其上市有價證券恢復普通交易方法。

五、採行分盤集合競價交易方式：正峰、統懋、誠創及中視之上市有價證券業經列為變更交易方法在案，該等公司公告申報之最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本3/10，核有同細則第49條之2第1項第4款規定情事，自4月7日起，將其列為變更交易方法之上市有價證券併採行分盤集合競價交易方式。

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