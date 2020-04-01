歐洲最大銀行滙豐控股公司先前公布的財報顯示，去年稅前利潤減少3成，滙豐代理行政總裁祈耀年當時就透露，該公司未來3年將大裁員3.5萬人，占總數15%。此外，港股掛牌的滙豐控股周三(1日)股價重挫，主要是受到英國審慎監管局的書面通知，要求該公司全面停止發配2019年度第4次股息。

滙豐控股股價周三下挫3.15港元、以41港元開出，早盤一度摜破40港元關卡，終場下跌4.2港元或9.51%、收在39.95港元。恒生指數周三盤勢開低走低，終場下跌517.69 點或2.19%、收在23,085.79點。

滙豐控股股價下挫，主要是受到英國銀行旗下業監管機構審慎監理局 (Prudential Regulation Authority)書面要求，於周三宣布取消2019年度第4次股息發配，並承諾不會執行庫藏股政策，以及新冠肺炎疫情對營收、貸款損失所造成的影響。

滙豐控股也宣布在今年底前，取消發配今年度所有股息，並撤回上月底宣布執行的5億美元股份回購計畫。

此外，於港股掛牌的另外一家投資銀行渣打也宣布取消2019年最後一次股息發配，2020年度中期股息也不打算發配，至於年底將會不會發配年度末期股息，將評估年度財務狀況而定。

據Barron`s先前報導，高盛指出，川普政府的2兆美元振興經濟紓困方案，要求向美國政府借貸的企業，在全數還清貸款前，不得實施庫藏股政策、發放股息或是其他資本分配。高盛就預測，標普500指數成分股今年股息恐怕會大減25%，存股族的收益恐怕受到衝擊。

(中時電子報)