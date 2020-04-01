台東縣政府教育處打造的「英語行動列車」，今天在東海國中啟動。（莊哲權攝）

台東縣政府教育處打造的「英語行動列車」，今天在東海國中啟動。（莊哲權攝）

情境英語教學行動列車正式啟航！台東地形狹長、幅員遼闊，為了落實偏鄉英語教育，台東縣政府教育處打造2部「英語行動列車」，將設計之情境與教材直接開進偏鄉學校，搭配外籍英語教師以及本國籍英語教師，讓學生可以沉浸其間，在自然情境中學英語。

教育處爭取「花東建設基金」計畫，打造2部「行動英語教室」，1部規畫為情境式英語行動列車，係以17噸貨車為基礎，宛若變形金鋼展開後，成為可容納29名學生使用之室內情境教室，為全國首見之教學創新方案。

另1部子車則是以3.5噸貨車為基礎數位閱讀列車，搭配高科技之網路與視聽設備，及豐富的英語圖書，不論學校有多偏遠，都能前往進行英語閱讀教學。

教育處長林政宏表示，台東地形狹長，希望藉由行動列車到偏鄉小學做巡迴服務，他強調，情境列車雖然是教室的空間，事實上是個情境學習的場域，可以打造成餐廳或旅館大廳等不同情境，這學期以美國黃石公園的動物、森林為情境，學生可以自然地沈浸其間，營造出身處外國環境，不懼語言，不怕跟外國人交談。

「英語行動列車」今天在東海國中正式啟動，饒慶鈴指出，在創新的情境英語教育中學習，能有效提升孩子的學習動機，相信能為偏鄉英語教育注入新契機。

(中時 )