張國榮逝世17年，經典愛情代表作品《白髮魔女傳》重映。（華映提供）

張國榮經典愛情代表作品《夜半歌聲》重映。（華映提供）

永遠的巨星張國榮逝世17年，但他永遠活在影迷的心中，他過往演出的經典愛情代表作品《夜半歌聲》及《白髮魔女傳》於今年完成4K數位修復，安排於4月重現大銀幕。兩部作品中都有張國榮親自作曲及演唱的主題曲，可以同時在大銀幕中見到「哥哥」張國榮的身影及歌聲，追憶他完美的表現。

一代巨星張國榮逝世17年，原本香港粉絲在他的忌日4月1日

每年都會進行紀念活動，今年因為疫情嚴重而取消，為了安全起見，請粉絲在網上留言紀情。而東方影業今年也完成了張國榮演出的《夜半歌聲》及《白髮魔女傳》全新4K修復，兩部電影皆由香港名導演于仁泰執導，盪氣迴腸愛情經典作品也將於4月在台灣重登大銀幕，懷念哥哥的影迷，請把握機會。

《夜半歌聲》於1995年上映，由張國榮及吳倩蓮演出，也可見到黃磊當年初出道的青澀模樣。張國榮同時兼任電影的編劇與監製，更為電影作曲，與歌后辛曉琪演唱主題曲《深情相擁》，大受歡迎。他扮演民國初年的當紅音樂劇演員宋丹平，才華過人，與富家女吳倩蓮相戀，卻因身份相差懸殊而遭到阻止，甚至引發了一場失控的悲劇。當年張國榮為電影接受媒體訪問時曾說：「希望觀眾看了後會同情主角宋丹平，他曾是要風得風，要雨得雨，很自負，又很自大，但毀容後，又把自己鎖在閣樓裡，不見他的愛人。那種徬徨，我覺得演出來是很過癮，也希望觀眾是會喜歡。」

1993年上映的《白髮魔女傳》則是由兩大巨星張國榮及林青霞共同演出，兩人狂放演出正派武當弟子卓一航與魔女練霓裳的熱烈愛戀，但身處兩大敵對陣營，而又不得不生死相逼的虐戀。當出跳脫傳統，營造出華麗的武俠世界，作品榮獲金馬獎最佳改編劇本及最佳電影歌曲的肯定。張國榮同樣為電影作曲演唱了主題曲《紅顏白髮》，配上林青霞絕美的最後心碎回眸，成為影壇上最讓觀眾難忘的經典鏡頭之一。《夜半歌聲》、《白髮魔女傳》預計4月上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )