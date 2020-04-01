成長快速的手機品牌realme於Counterpoint 2020年2月全球智慧型手機出貨量中延續2019年佳績，穩居排行第七。Realme品牌持續進化，今(1)日宣布推出全新作業系統realme UI，並更帶來多款IoT潮流單品， realme Buds Air將於4月下旬開賣real迷們期待已久的黃色版本，realme快充行動電源也於4月1日正式開賣，為用戶打造潮玩生活。

realme推出基於Android 10的作業系統realme UI，不僅在性能進一步提升，更加入多項潮玩功能。realme 3 Pro、realme 5 Pro以及realme XT的用戶已於近日陸續收到更新推送，realme 3及realme 5則預計於今年第二季前完成更新，realme將持續進化，實現敢越級的品牌理念。

realme UI秉持「本真設計」，採用大自然中高飽和度、高明亮度的顏色進行搭配，展現簡約但不簡單的介面風格；並加入高度個人化的APP ICON自定義功能，從外框弧度、圖示內容甚至ICON尺寸，都可隨用戶的喜好自由搭配。訊息通知則加入眾多用戶喜愛的呼吸燈設計─全景光效，在收到訊息或來電時，螢幕自動亮起並展示氛圍光效，由暗到亮的細膩呈現如同呼吸一般自然內斂，為生活添增無限趣味。

多種情境模式，符合各種使用場景！除了既有的標準模式及駕駛模式外，新增過濾外界干擾的專注模式，設定專注時間後，系統自動隱藏全部應用程式，並限制所有來電與各類通知，讓你暫時逃離科技紛擾，專注於手邊任務。受到長輩歡迎的簡易模式也迎來了優化，高度簡化桌面設置，將所有APP ICON與文字最大化，即便是智慧型手機新手也能輕鬆上手！更棒的是簡易模式同樣支援APP ICON自定義功能，簡單依然保有個性。

不只使用模式多元，操作也更加細緻，標誌性的三指截圖也有了進階應用─三指長按截圖，只要三指長按並下滑即可自由選擇截取區塊，截圖預覽視窗下拉還可直接分享截圖畫面，上拉則會啟動長截圖功能，畫面收藏與分享更智慧更直覺。realme UI的有感升級也包含了更豐富的娛樂體驗，為解決分享音樂時一人單耳造成的聽覺體驗打折，新增雙模式音樂播放，可支援有線耳機與藍牙耳機同時聆聽音樂，滿足分享的樂趣與挑剔的耳朵。

不管你是什麼類型的遊戲玩家，realme UI都將為你帶來更流暢的遊戲體驗，專注戰役的勿擾型玩家，只要開啟勿擾模式即可阻擋所有通知，讓你毫無分心的投入在當下的對戰；並為交友廣闊的社交型玩家量身訂做了半透明視窗閱讀通知，讓你邊玩遊戲邊回訊息，就算投入遊戲到忘我，也不擔心錯過任何重要通知，貼心設想不同使用情境，滿足各類玩家的遊戲需求。

realme快充行動電源黃、紅雙色於4月1日正式開賣。(realme提供／黃慧雯台北傳真)

realme Buds Air作為初戰AIoT市場的首項產品，寫下開賣15分鐘即售罄千餘台的成績，，詢問度相當高的黃色預計將於4月下旬開賣；此外，realme快充行動電源黃、紅雙色也於今日(4月1日)上午10點於PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網及東森購物正式開賣；消費者也可同步於realme品牌專櫃、亞太電信、神腦國際和聯強國際購買。realme快充行動電源售價NT$599，支援18W最大功率、兼容多種充電協議，並擁有USB與Type-C雙輸出口及支援雙向快充。

(中時電子報)