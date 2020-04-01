新冠肺炎疫情一直發燒，老人健康需要更多關注。金門縣長楊鎮浯要求強化社區照顧關懷據點的防疫措施，在滴水不漏的目標下，做好社區把關工作。
縣府社會處長董燊表示，縣長楊鎮浯特別指示社區照顧關懷據點的防疫要再升級，重點是共餐據點的防疫消毒工作，讓用餐長者都安心和放心。
金湖鎮長陳文顧今偕縣府社會處長董燊、金湖鎮代陳向鑫、新湖里長陳錦章，在信義新村社區發展協會理事長吳建業的陪同下，訪視信義新村社區照顧關懷據點，實地了解供餐情況，並與老人家們一起共進午餐。陳文顧特別致贈加菜金，陳向鑫和陳錦章也贈送蘋果，祝福長者健康平安，「呷百二!」
陳文顧表示，社區照顧關懷據點開辦定點共餐，讓長者藉由共餐走出戶外，擴大生活空間，大家一起開心閒話家常，比自己在家吃飯配電視更美味，也更健康。他也提醒社區長者在這波疫情期間，一定要做好個人衛生，勤洗手和戴口罩，大家協力抗疫，平安度過難關。
(中時 )
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