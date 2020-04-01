信義新村社區關懷據點共餐的菜色豐富、多樣。（金湖鎮公所提供）

縣府社會處長董燊和金湖鎮長陳文顧贈送長者口罩，提醒長者也要做好個人衛生。（金湖鎮公所提供）

金湖鎮信義新村社區關懷據點的共餐準備情況。（金湖鎮公所提供）

陳文顧鎮長等人與老人共餐，開心閒話家常，也提醒大家全力配合防疫。（金湖鎮公所提供）

新冠肺炎疫情一直發燒，老人健康需要更多關注。金門縣長楊鎮浯要求強化社區照顧關懷據點的防疫措施，在滴水不漏的目標下，做好社區把關工作。

縣府社會處長董燊表示，縣長楊鎮浯特別指示社區照顧關懷據點的防疫要再升級，重點是共餐據點的防疫消毒工作，讓用餐長者都安心和放心。

金湖鎮長陳文顧今偕縣府社會處長董燊、金湖鎮代陳向鑫、新湖里長陳錦章，在信義新村社區發展協會理事長吳建業的陪同下，訪視信義新村社區照顧關懷據點，實地了解供餐情況，並與老人家們一起共進午餐。陳文顧特別致贈加菜金，陳向鑫和陳錦章也贈送蘋果，祝福長者健康平安，「呷百二!」

陳文顧表示，社區照顧關懷據點開辦定點共餐，讓長者藉由共餐走出戶外，擴大生活空間，大家一起開心閒話家常，比自己在家吃飯配電視更美味，也更健康。他也提醒社區長者在這波疫情期間，一定要做好個人衛生，勤洗手和戴口罩，大家協力抗疫，平安度過難關。

(中時 )