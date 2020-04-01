淡海輕軌11個車站已派駐人力進行旅客體溫量測，若額溫達攝氏 37.5 度或耳溫達 38 度的旅客將拒載。（戴上容攝）

愚人節到來，淡海輕軌臉書放上幾可亂真，幾米娃娃戴口罩創意文宣，呼籲民眾配戴口罩防疫，並巧妙融入藏頭詩「漁人節快樂」。淡海輕軌表示，娃娃戴口罩照片是電腦合成圖，現場娃娃並沒有戴上口罩，11個站口目前分配人力量測溫度、定期消毒。

淡海輕軌1日臉書貼文內容提及，為避免疫情擴散，沿線所有公共藝術銅像即日起將配戴口罩，也請民眾配合戴口罩防疫，並再附上「漁人節快樂」藏頭詩「漁人碼頭通車即，人人在家防疫情，節慶連假何處去，快戴口罩輕軌行，樂見淡海好風景」。創意防疫行銷，使網友們紛紛留言「超可愛」、「充滿創意！」，獲得200多則分享。

新北捷運公司指出，口罩照片是員工電腦合成的，現場銅像並沒有配戴口罩，沒料到效果良好，未來考慮訂製銅像的大型實體口罩，增添防疫決心。

捷運公司表示，淡海輕軌11個車站已派駐人力進行旅客體溫量測，若額溫達攝氏 37.5 度或耳溫達 38 度的旅客將拒載，並詢問、記載旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊，再把訊息提供給相關單位。

捷運公司補充，目前人力足以應付量測政策，未來將考慮增加「臨時人力」舒緩大量人潮，因進行體溫量測，旅客上下班尖峰時間提早出門搭車，另外即將到來的兒童節連假，自2日起至5日開放12歲以下兒童免費搭乘。

(中時 )