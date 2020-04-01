遭拔官的觀光局前主秘林坤源 (圖／本報資料照)

新冠肺炎疫情延燒，意外燒出官場陋習。一名觀光局員工因接待返國的主秘兒染上新冠肺炎，更連累到自己5歲兒子。原以為是下屬拍馬屁行為，事後卻揭露全因長官林坤源指示，員工只得去接機，引爆全台怒火，交通部長林佳龍震怒，林坤源也遭火速拔官。一起底林坤源發現，就在去年也曾因一句話惹怒林佳龍。

去年8月，觀光局斥資300萬打造集集石虎列車，但石虎不但變成花豹，設計師江孟之更被踢爆抄襲俄羅斯設計師Katya Molodtsova(Катя Молодцова)作品，引發軒然大波。Katya得知此事後，非但不計較，還免費提供3張石虎圖片供台灣免費使用，卻遭觀光局拒絕，時任主秘林坤源更回說「江孟芝仍是我們的設計師，彩繪列車已經有自己的圖，觀光局很歡迎原作者提供圖片，但目前仍決定採用原設計團隊更正後的石虎圖」。

林佳龍得知後此事後震怒，當晚打臉林坤源，要求觀光局「把話收回去」，痛批觀光局行為欠缺考量，原作品原創性上有明顯瑕疵，應充分溝通並與與原設計師合作，並親自邀請Katya來台參與活動，嚇得觀光局隔日急忙改口，承諾將會同時使用Katya與江孟之的設計，才讓風波告一段落。

(中時電子報)