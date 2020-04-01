國民黨籍台中市議員羅廷瑋，今天在公共政策網路參與平台發起「罷免不分區立委辦法」，提議透過建立新制度，罷免不適任的不分區立法委員。羅廷瑋指出，有鑑於新上任不分區立委，有些人的表現實在荒腔走板、悖離民意，人民不需要再浪費稅金養他們4年。

羅廷瑋表示，建立新的「罷免不分區立委辦法」，除能督促不分區立委的表現使之貼近民意，也讓人民能夠真正做國家的主人，哪怕做錯了選擇，也有補救的辦法；而不是任期內的政治人物們互打口水戰，讓國政停滯不前。

羅廷瑋說，罷免不分區立委辦法建議內容如下：現行制度沒有辦法罷免不分區的立委，如果想讓不分區的立委比較貼近民意而不是貼近黨意的話，希望大家來多多提供一些自己的想法。他建議可以比照公投，提案門檻是全國不分區及僑選立委選舉人總數的萬分之一，連署門檻是總數的1.5％，通過門檻則是選舉人總數的1／4且有效同意票需超過不同意票。

羅廷瑋強調，罷免不適任不分區立委，1.不必再擔心選出比較極端的政黨。2.不分區立委的表現會比較貼近民意。3.選舉期間的主軸就能比較以政見做訴求，而不全是意識形態的對立。4.如果某些被選上的政黨只是為反對而反對，且完全沒有建樹，人民不需要再浪費稅金養他們4年。5.真正讓人民做國家的主人，那怕做錯了選擇，也有補救的辦法；而不是任期內政治人物們互打口水戰且停滯不前。6.補選上的政黨會力求表現，好面對馬上就要來臨的大選，相信這樣的壓力下，人民更可以好好檢驗補選上的政黨。

(中時 )