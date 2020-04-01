呼應國內油品品質良期許，中油表示，對油品品質要求向來嚴格，所生產供應之油品品質早已超越國家標準，並優於歐盟規定，長期以來皆獲消費者及國內外各獎項肯定，請消費者繼續支持。

中油指出，我國汽、柴油CNS國家品質規範主要是參考歐盟、美國等國內、外最嚴格法規標準及各廠牌車輛用油規格，並參照國內交通狀況及氣候訂定，參與制定規範人員包含車廠、油公司、學界、政府能源及環保單位等學者專家，目前施行之CNS國家油品規範最適合國內車主使用。

中油強調，身為國內主要車用油品生產及供應者，對品質要求極為嚴格。為提升油品清淨及潤滑性能，亦添加適當的油品添加劑，所生產油品具清淨、省油、馬力佳及低空污排放等特性，符合世界最高等級車輛之用油要求。根據實際油品性能測試結果顯示，車輛引擎之進氣閥及供油系統清淨性佳，保護車輛引擎，使發揮最大效能，且車輛排氣遠優於國家及國際管制標準，可有效降低空污排放。

(工商 )